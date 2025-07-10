Ceylin Onay, Burhaniye'de Kaymakam Atilla Tarafından Ödüllendirildi

Burhaniye ilçesin de, Kaymakam Cumali Atilla, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Bayburt'ta düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonasında dereceye giren Ceylin Onay'ı kabul etti. Kaymakam Atilla, Antrenör Ömür Taşdelen ile birlikte gelen Ceylin Onay'ı tebrik ederken, ödül verdi.

Burhaniye de antrenör Ömür Taşdelen öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Şehit Erdem Mut Ortaokulu 8.Sınıf öğrencisi Ceylin Onay, Bayburt'taki Boks Şampiyonasında 50 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılı sporcuyu makamında kabul eden Kaymakam Cumali Atilla, Ceylin Onay ve antrenörünü tebrik etti. Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü hatırlatan Kaymakam Cumali Atilla, "Kızımızı tebrik ediyorum. Ailesini de kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah kendisini milli takımda görmek isteriz" dedi. Kaymakam Cumali Atilla, sporcu Ceylin Onay ve antrenör Ömür Taşdelen'e hediye paketi takdim etti. - BALIKESİR