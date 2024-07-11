Burhaniye'de Yaz Spor Okulları Büyük İlgi Gördü

Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Türkiye genelinde düzenlenen Yaz Spor Okulları büyük ilgi gördü. Atatürk Spor Salonunda, masa tenisinden voleybola kadar değişik branşlarda başlatılan kurslara bin 200 çocuk katılıyor.

Burhaniye de "Yaza hareketli giriyoruz" sloganı ile başlatılan Yaz Spor Okulları yoğun ilgi gördü. Atatürk Spor Salonunu dolduran çocuklar eğitmenlerin eşliğinde çalışmalarına devam ederken, Yaz Spor Okulları açılış töreni düzenlendi. Törene katılan çocuklar büyük coşku yaşarken, jimnastik grubu da gösteri yaptı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alpaslan, iki devre halinde düzenlenen Yaz Spor Okullarının 1 Eylül'e kadar devam edeceğini söyledi. Güreşe devam eden Mehmet Özgün, " Yaz Spor Okulları kapsamında güreşe devam ediyorum. İlerde büyük bir başarı ile ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi. Elif Gür de, "Jimnastiği çok seviyorum. 2 yıldır jimnastik yapıyorum. İşte bu gün de gösteri vardı. İyi alkış aldım" dedi. Defne Yıkılgan ise, "Ben 1,5 yıldır masa tenisine geliyorum. Yaz olduğu içinde daha fazla zaman ayırabileceğimi düşündüm. Bence kafa dağıtmak için çok iyi bir yöntem. Size de öneriyorum " dedi. Deniz Saygın da, " İki yıldır masa tenisine gidiyorum . Boş zamanlarımda masa tenisi oynamayı seviyorum" dedi. Kağan Gökçecik de, "3 yıldır masa tenisine geliyorum. Herkese öneriyorum" dedi. Burhaniye ile Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alpaslan ise, "Okulların kapanması ile birlikte çocuklarımızı salonlarımıza çekmek genel amacımız. Günümüzde, bir çok etmenin bombardımanı altında bulunan çocuklarımız ve gençlerimizi, özelikle bilgisayar bağımlılığından, telefon bağımlılığından ve sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırmak temel amacımız. Aynı zamanda geleceğin sporcuları olan bu çocuklarımızı gelecekteki futbol takımımızda, basketbol takımımızda ve hatta milli i takımımızda görmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Kurslarımız 2 dönem halinde devam edecektir. 26 haziran 1 ağustos, 1 ağustos ve 1 eylül tarihleri arasına kadar kurslarımız devam edecektir. Tüm öğrencilerimizi tüm Burhaniyelileri salonumuza, aktivite yapmak üzere bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR