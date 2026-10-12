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Burhaniye'de satranç turnuvasında 11 ilden 114 sporcu mücadele etti

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Burhaniye'de satranç turnuvasında 11 ilden 114 sporcu mücadele etti
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Burhaniye'de Atatürk Spor Salonu'nda Amatör Spor Haftası kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. 11 ilden 114 sporcunun Açık, 10 Yaş ve Altı ile 8 Yaş ve Altı kategorilerinde mücadele ettiği turnuvada her kategoride ilk 10 sporcuya madalya, ilk üçe kupa ve madalya verildi.

Burhaniye ilçesinde, Atatürk Spor Salonu, Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı. 11 farklı ilden 114 sporcunun katıldığı turnuvada sporcular; Açık, 10 Yaş ve Altı ile 8 Yaş ve Altı kategorilerinde mücadele etti.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvada, farklı yaş gruplarından genç satranççılar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuvaya Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale, Ankara, Adana, Eskişehir, Muş, Manisa, Osmaniye ve Kars'tan sporcular katıldı.

Turnuvada sporcular Açık Kategori, 10 Yaş ve Altı Kategorisi ile 8 Yaş ve Altı Kategorisi olmak üzere üç farklı kategoride yarıştı. Açık kategoride Balıkesir'den 38 sporcu mücadele ederken, İzmir'den 8, Bursa'dan 5, Çanakkale'den 4 ve İstanbul'dan 3 sporcu turnuvada yer aldı. Muş, Manisa, Osmaniye ve Kars'tan da sporcuların katıldığı kategoride farklı illerden gelen satranççılar hamlelerini dereceye girebilmek için yaptı.

10 yaş ve altı kategorisinde Balıkesir'den 41, Bursa'dan 10, İzmir'den 4, Çanakkale'den 4, İstanbul ve Eskişehir'den ise birer sporcu mücadele etti. 8 yaş ve altı kategorisinde ise Balıkesir'den 19 sporcu turnuvada yer alırken, Çanakkale'den 2; Ankara, İstanbul, Adana ve Bursa'dan birer sporcu katıldı.

Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, Amatör Spor Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin çocuk ve gençlerin spora kazandırılması açısından önemli olduğunu belirtti. Satranç sporunun çocukların zihinsel gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Müdür Alparslan, "Amatör Spor Haftası kapsamında farklı branşlarda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmayı amaçlıyoruz. Satranç da dikkat, sabır, strateji ve analitik düşünme becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan bir spor dalı. Bugün 11 farklı ilden 114 sporcumuzu Burhaniye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Heyecan dolu karşılaşmaların ardından turnuvanın ödül töreni gerçekleştirildi. Her kategoride dereceye giren ilk 10 sporcu madalya ile ödüllendirilirken, ilk üç sırayı elde eden sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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