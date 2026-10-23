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Burhaniye'de Cumhuriyet Kupası 3x3 basketbol turnuvası nefes kesti

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Burhaniye'de Cumhuriyet Kupası 3x3 basketbol turnuvası nefes kesti
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Burhaniye'de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası 3x3 Basketbol Turnuvası'nda iddialı takımlar kıyasıya mücadele etti. Turnuvada genç yetenekler alkış topladı, ödül töreni 27 Ekim'de ilçe protokolünün katılımıyla yapılacak.

Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası 3x3 Basketbol Turnuvası, sporseverlere heyecan dolu ve unutulmaz anlar yaşattı. Cumhuriyetin coşkusunu sporla buluşturan turnuvada iddialı takımlar kıyasıya mücadele etti.

Potada nefes kesen karşılaşmalara sahne olan organizasyonda, genç yetenekler sergiledikleri üstün performansla izleyenlerden büyük alkış topladı. Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, centilmence mücadele eden tüm sporcuları, antrenörleri ve organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ederek gençlerin başarılarının devamını diledi. Müdür Aslan Alparslan, turnuvanın ödül töreninin 27 Ekim'de ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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