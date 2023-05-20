Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Burhaniye'de Başpehlivanlar Yetişecek

Burhaniye'de Başpehlivanlar Yetişecek

Spor Haberleri

Burhaniye ilçesinde, Atatürk Spor Salonunda çalışmalarını sürdüren küçük pehlivanların 8 Eylül Stadındaki gösterileri büyük ilgi gördü. Antrenör Kemal Kurt, Burhaniye'de Kırkpınar Başpehlivanlarının yetişmekte olduğunu söyledi.

Burhaniye ilçesinde, Atatürk Spor Salonunda çalışmalarını sürdüren küçük pehlivanların 8 Eylül Stadındaki gösterileri büyük ilgi gördü. Yılın 365 günü çalıştıklarını anlatan antrenör Kemal Kurt, Burhaniye'de Kırkpınar Başpehlivanlarının yetişmekte olduğunu söyledi.

Burhaniye'de İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği güreş kursu büyük ilgi gördü. Çalışmalarını aralıksız sürdüren küçük güreşçiler 8 Eylül Stadında gösteri yaptı. Küçük pehlivanların gösteri güreşleri alkış aldı. Haftanın 7 günü çalıştıklarını anlatan antrenör Kemal Kurt, çok başarılı güreşçilerin yetişmekte olduğunu söyledi. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Kurt, "Şu anda 30 sporcu ile çalışıyoruz. Yöredeki güreşlere katıldığımız gibi Kırkpınar'a da gidiyoruz. Çok yetenekli gençlerimiz var. İnşallah, önümüzdeki yıllarda Kırkpınar Başpehlivanlarının çıkacağına inanıyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırkpınar Burhaniye Hisarcık Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title