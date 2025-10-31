Haberler

Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı Antalya'da başladı

Güncelleme:
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı 'Baja Attalos', Antalya'da başladı. 44 sporcu ve 22 araçla gerçekleştirilen yarışı 3 gün süresince dayanıklılık ve hız unsurları belirleyecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı "Baja Attalos", Antalya'da başladı.

Spor Toto, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Otokar desteğinde Offroad ve Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonun startını, Dokumapark'ta Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz verdi.

Trafiğe kapalı alanda küçük bir gösteriyle başlayan yarışlara 44 sporcu 22 araç ile katılıyor.

Toprak zeminde ve zorlu doğa koşullarındaki etaplarda, dayanıklılık ve hız unsurlarını bir araya getirecek yarışta ekipler, 3 gün boyunca 270 kilometresi özel etap 672 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Sporcular, 1 Kasım Cumartesi günü Feslikan-Moryer Yaylası arasındaki 82 kilometrelik Corendon etabı, 2 Kasım Pazar günü ise Yarbaşçandır'daki 49 kilometrelik Foton etabını ikişer kez geçecek.

Yarışma, 2 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Dokumapark'ta ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
