Burdur'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi ile 35 Bin Kişi Yüzme Öğrendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlatmış olduğu "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde o tarihten bu yana Burdur'da 35 bin kişi yüzme öğrendi. Proje çerçevesinde gençlere teşvik amacıyla bugün düzenlenen yarışlarda 8 kurumdan 21 kamu personeli kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde tüm Türkiye'de bakanlığa bağlı yüzme havuzlarında vatandaşlara yüzme öğretiliyordu. Burdur'da o tarihten itibaren yapılan kurslarda yaklaşık 35 bin kişiye yüzme öğretildi. Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşları yüzmeyi teşvik etmek amacıyla "Kamu sporları yüzme yarışması" gerçekleştirildi. Burdur Merkez Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen yarışlarda 8 farklı kurumdan 21 personel 3 farklı stilde yarışarak hem keyifli vakit geçirdi hem de yüzmek isteyenlere teşvikte bulundu. Kıyasıya gerçekleşen yarışlarda dereceye giren personellere kupa ve madalya takdim edildi.

50 metre serbest stilde yarışlara katılan ve herkesi yüzme öğrenmeye teşvik eden Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya proje hakkında yaptığı açıklamada, "İlimizde 2019 yılında faaliyete geçen Burdur Merkez Kapalı Yüzme Havuzumuzda, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında bugüne kadar 35 bin öğrenciye yüzme öğrettik. Bunun yanında vatandaşlarımız, ev hanımları ve geçen yıl başlattığımız 'Kamular Arası Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında 600'ün üzerinde kamu personelimiz yüzme havuzundan yararlandı. Bugün 8 kurumun mücadele ettiği ve 21 sporcunun katıldığı 'Kamu Sporları Yüzme Yarışması'nda erkeklerde 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü; kadınlarda ise 50 metre serbest ve 50 metre sırtüstü ile takım müsabakaları yapıldı. Dereceye giren sporculara madalyalarını takdim edeceğiz. Burdur'da ilk kez gerçekleştirilen bu yarışma hem katılan sporculara hem ailelerine güzel bir deneyim oldu. Bu etkinliğin devamını getirerek yüzme yarışlarını çeşitlendireceğiz. Eski bir yüzücü olarak ben de yarışmalara katıldım. 35 yıl sonra yeniden bir yarışa çıkmak benim için de ayrı bir heyecan oldu. Tüm sporculara ve yüzme severlere teşekkür ediyorum" dedi. - BURDUR