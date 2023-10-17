Burdur'da Çocuklara Yönelik Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklara yönelik Uçurtma Şenliği düzenledi.

Göl Polis Dinlenme Tesisinde düzenlenen etkinliğe Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, öğretmenler, öğrenciler ve polisler katıldı. Uçurtma Şenliği'nde öğrenciler, polislerle eğlenceli vakit geçirdi.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Bugün Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzün ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) projeleri kapsamında yürüttüğü faaliyet için buradayız. Yaklaşık 6 aydır süregelen bir faaliyetler bütünümüz var. 12- 15 yaş arası öğrencilerimizden sosyal, ekonomik açıdan yoksunluk içerisinde olan öğrencilerimizi hayata daha iyi hazırlayabilmek, eğitime daha iyi adapte edebilmek için, sorun ve problemlerini biz büyükleriyle birlikte aşabilmelerini sağlamak için ÇOGEP projeleri yürütüyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 100 tane okul çocuğumuzun değişik aktiviteler, değişik dönemlerde değişik kurslar, değişik sportif faaliyetler ve nihayetinde de bugün gelinen noktada bir aşamasında da uçurtma şenliği kısmına geldik. Sayın Valimiz ve diğer paydaş kuruluşlar ve kurum müdürlerimizle birlikte çocuklarımızın bu sevincine ortak olduk. Bu faaliyetlerimiz devam edecek. Devletimizin imkanlarını çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak için kullanacağız dedi.

Çocuklar polislerle uçurtma uçurmanın yanı sıra çeşitli oyunlarda oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi.