Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Kocaelispor maçı hazırlıklarına start verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda salon aktivasyonunun ardından sahada ısınma ve topla çalışma yapıldı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacağı Kocaeli spor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, spor salonunda aktivasyon çalışması yaptı. Ardından sahaya geçen kırmızı-siyahlı ekip, ısınma hareketleriyle programını sürdürdü. Sahadaki ısınma bölümünün ardından 5'e 2 rondo uygulaması yapan kırmızı-siyahlılar, Kocaelispor müsabakasına yönelik hazırlıklarını topla yapılan çalışmalarla devam ettirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı