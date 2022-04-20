Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor! Türk futbol tarihine geçecek

İlk sezonunda Lille forması altında Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz'ın yeni rotası belli oluyor. ABD'den teklifler alan deneyimli golcü, Türk futbol tarihine geçecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

YENİ BİR MACERAYA HAZIR

Fanatik'in Fransa basınından aktardığı habere göre, Lille ile sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın yeni durağı MLS olacak. Amerikan Futbol Ligi takımlarının radarında olan tecrübeli golcünün kariyerinde yeni bir macera yaşamaya hazır olduğu belirtildi.

İLK OLACAK

Burak Yılmaz MLS'e transfer olması durumda bir ilki gerçekleştirmiş olacak. 36 yaşındaki golcü Amerika'ya gitmesi durumda hem Türkiye Milli Takımı'nda oynamış hem de MLS'de forma giymiş ilk futbolcu olma unvanını eline geçirmiş olacak.

BU SEZON ESKİ PERFORMANSINI ARATTI

Bu sezon Lille ile 36 maça çıkan Burak Yılmaz 7 gol 5 asistlik bir performans ortaya koyabildi. Geçen sezon Fransa'da fırtınalar estiren tecrübeli golcünün bu sezonki tutuk performansı eleştirilerden nasibini aldı.

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