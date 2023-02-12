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Burak Yılmaz: "Uzakta olabilirim ama aklım, fikrim, kalbim canım ülkem ile"

Spor Haberleri

Burak Yılmaz: 'Uzakta olabilirim ama aklım, fikrim, kalbim canım ülkem ile'

Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, depremzedelere destek için sosyal medya hesabından 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtü gösterdiği fotoğrafı, "Uzakta olabilirim ama aklım, fikrim, kalbim canım ülkem ile'" notunu ile paylaştı.

Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, depremzedelere destek için sosyal medya hesabından 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtü gösterdiği fotoğrafı, "Uzakta olabilirim ama aklım, fikrim, kalbim canım ülkem ile'" notunu ile paylaştı.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları, destek mesajları gelmeye sürüyor. Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da oynayan Burak Yılmaz da sosyal medya hesabı üzerinden 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtü gösterdiği fotoğrafı paylaştı ve "Uzakta olabilirim ama aklım, fikrim, kalbim canım ülkem ile" notunu ekledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Yılmaz Türkiye Spor Haberler

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