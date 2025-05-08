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Burak Yılmaz, Süper Lig'e bu sezon damga vuran yıldızı açıkladı

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sezona dair açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in bu sezon Süper Lig'e damga vuran oyuncu olduğunu ifade etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Türk futbolu, Süper Lig'deki mücadele ve şampiyonluk yarışı ile Kasımpaşa'daki hedeflerine ilişkin AA muhabirine konuştu.

''BÖYLE BAKARSAK İLERİYE GİDERİZ''

Futbolculuk kariyerinde Türkiye'nin yanı sıra Fransa'da, Hollanda'da ve Çin'de de forma giyen Burak Yılmaz, "Türk futbolunda en büyük sıkıntının ne olduğunu düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya cevap vererek "Futbol bir spor. Her sezon bir takım şampiyon olacak. Bunu kabullenmemiz lazım. Yurt dışında da oynadım. Bu, bir kültür. Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak maç için insanlar stadyuma saat 14.00'te gidiyor. Orada bir etkinlik oluyor. Maçtan sonra skor ne olursan olsun etkinliğe devam ediliyor. İnsanlar bunu bir kültür ve eğlence haline getirmiş. Bizde ise tam tersi. Futbola yaşam ya da ölüm gibi bakıyoruz. Bunu istemiyorum. Futbol savaşları bitiren harika bir spor. Böyle bakarsak inşallah daha da ileriye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

''İKİ TAKIMLA LİG OYUNDA ANLAMINDA GELİŞMEZ''

Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının son 2 sezonda iki takım arasında geçmesinin oyun anlamında gelişim sağlanamadığının göstergesi olduğunu savunarak, ''Çok net olarak 2 takım koptu. Gelen futbolcular ve teknik direktörlerle Süper Lig'in değerinin daha çok arttığını görüyoruz. İnşallah daha çok izlenen ve Avrupa'da ismimizi duyuran bir lig olarak bunun artışı da devam eder. Daha az kavga, hakem eleştirisi ve savaş ortamı olursa, futbolun da bir spor olduğunu hatırlarsak lig daha keyifli hale gelecektir. Süper Lig'de gönül ister ki 2 değil 5 takım yarışsın, daha fazla rekabet olsun. Türkiye Kupası'nda Anadolu'dan daha fazla takım final oynayabilsin. Ben bunun olmasını temenni ediyorum. İki takımın zirvede kalması ne yazık ki Süper Lig'in oyun anlamında gelişmediğini gösteriyor. İnşallah diğer sezonlarda 3-5 takımın zirveye oynamasıyla gelişeceğimizi düşünüyorum." dedi.

SEZONA DAMGA VURAN İSİM OSIMHEN''

Burak Yılmaz, Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in sergilediği performansla Trendyol Süper Lig'de bu sezona damga vurduğunu söyleyerek, "Çok harika ve değerli bir futbolcu. Galatasaray'a kim kazandırdıysa tebrik etmek lazım. Kiralık da olsa böyle bir oyuncunun Galatasaray'da oynaması Türk futbolu açısından da çok değerli. Bu sezon Süper Lig'e damga vuran oyuncu Osimhen." sözlerini sarf etti.

Burak Yılmaz, Süper Lig'e bu sezon damga vuran yıldızı açıkladı
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Kendini teknik direktör zannediyor !!! Çok iyiydin Kayseri 'den neden kaçtın.Kasımpaşa zaten iyi takım.Kasımpaşa'nın başarılı olmasında Burak Yılmaz'ın katkısı sıfır.

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