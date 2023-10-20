Burak Yılmaz, Şenol Güneş'i arayıp derbi tavsiyesi istedi! Duyduklarından sonra kendi bildiğini okuyacak

Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi eski hocası Şenol Güneş'i arayan Burak Yılmaz, tavsiye istedi. Deneyimli hocanın tüm verileri Yılmaz ile paylaştığı ve ofansif oynamasını tavsiye ettiği iddia edildi. Oyun planı konusunda Güneş ile aynı fikirde olmayan Burak Yılmaz'ın farklı bir mantaliteyle sahaya çıkması bekleniyor.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz, kendisinden sonra göreve geldiği Şenol Güneş'i telefonla arayarak tavsiye istedi.

OFANSİF OYNAT TAVSİYESİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Şenol Güneş analiz ekibinin topladığı tüm verileri Burak Yılmaz ile paylaştı ve cesur olarak ofansif oynaması talebinde bulundu.

BURAK YILMAZ AYNI FİKİRDE DEĞİL

Burak Yılmaz'ın Şenol Güneş ile aynı fikirde olmadığı ve bambaşka bir taktik anlayışla sahaya çıkacağı iddia edildi. Yılmaz, Galatasaray maçına çıkaracağı ilk 11'de sürpriz isimlere yer vermeye hazırlanıyor.