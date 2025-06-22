Burak Yılmaz Kasımpaşa'dan Ayrıldığını Duyurdu
Teknik direktör Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Kasımpaşa'daki görevinden ayrıldığını açıkladı. Yılmaz, ayrılığın doğal olduğunu vurgulayarak Kasımpaşa camiasına başarılar diledi.
TEKNİK direktör Burak Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Süper Lig ekibi Kasımpaşa'daki görevinden ayrıldığını açıkladı.
39 yaşındaki teknik adam, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor