Burak Yılmaz: 'Birkaç kişinin yaptığı münferit eylemi asla taraftarımızın tamamına mal etmiyorum'

SÜPER Lig ekibi Gaziantep FK ile yeniden anlaşma sağlayan teknik direktör Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç kişinin yaptığı münferit eylemi asla taraftarımızın tamamına mal etmiyorum" dedi.

Süper Lig'de geçen hafta sahasında Göztepe'ye mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, tribünlerden kendisine küfür edildiğini ve bu nedenle görevini bıraktığını duyurmuştu. Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Memik Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştiren Burak Yılmaz, Gaziantep FK'daki görevine geri döndü. Bugün Gaziantep'e tekrar dönen Yılmaz, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Yılmaz açıklamasında, kısa süreli ayrılığın ardından yeniden şehrin ve camianın bir parçası olarak görevine döndüğünü açıkladı.

Yaşanan münferit eylemin taraftarların tamamına mal edilmemesi gerektiğini söyleyen Burak Yılmaz, "Kulübümüz Gaziantep FK ile yakaladığımız başarılı grafik sonrasında, içime sinmeden de olsa gerçekleşen kısa süreli ayrılığın ardından bugün yeniden bu büyük şehrin ve camianın bir parçası olarak görevime dönmüş bulunuyorum. Bu noktada altını çizerek söylemek isterim ki; birkaç kişinin yaptığı münferit eylemi asla taraftarımızın tamamına mal etmiyorum. Taraftarımızın beni sevdiğini, desteklediğini ve her zaman arkamda olduklarını çok iyi biliyorum. Onlarla birlikte başardıklarımızın değerinin farkındayım. Bugün burada olmamın, bu göreve yeniden dönmemin yegane sebebi de onların bana gösterdiği inanç ve destektir" ifadelerini kullandı.

'TAKIM İÇİN YENİDEN KENETLENMEMİZ GEREKİYOR'

Yılmaz, takımın başarısı doğrultusunda yeniden kenetlenmek gerektiğini ve bu yönde karar aldığını belirtti. Kırgınlıkların karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde çözüldüğünü dile getiren Yılmaz, "Duyguların yoğun yaşandığı anlar olabilir; ancak bu duygulardan daha güçlü ve asıl değerli olan, ortak hedefler doğrultusunda yeniden kenetlenebilmektir. Bugün şehre adım attığımız andan itibaren, kişisel tüm düşüncelerimizi geride bırakarak odaklandığımız tek hedef, kulübümüzün başarısı, bu armaya gönül veren taraftarlarımızın mutluluğu ve kulübümüzün geleceğidir. Bu süreçte yaşananların, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde geride bırakıldığını özellikle ifade etmek isterim. Başkanımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla, teknik ekibimizle ve taraftarlarımızla birlikte tek yürek olarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize ve camiaya olan inancımı ve sorumluluğumu çok iyi bildiğimi bir kez daha vurgularken, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren olduğu gibi sahada mücadele eden, pes etmeyen ve sonuna kadar savaşan bir takım izletmeye devam edeceğimizin sözünü tüm camiamıza veriyorum" ifadelerine yer verdi.