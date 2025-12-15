Haberler

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, Göztepe karşılaşmasının ardından istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz'a teşekkür edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan teknik direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
