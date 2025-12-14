Haberler

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'daki görevini bırakıyor

Güncelleme:
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçının ardından konuşarak 2 hafta sonra Gaziantep FK'daki görevinden ayrılacağını açıkladı. Küfür yemeyi hak etmediğini belirten Burak Yılmaz, ''Rizespor ve Başakşehir maçlarında sonra burada olmayacağım. Küfür yemeyi hak etmedim. Oyuncularım da hak etmedi." dedi.

  • Burak Yılmaz, Gaziantep FK Teknik Direktörü olarak görevini 2 hafta sonra bırakacak.
  • Burak Yılmaz, Rizespor ve Başakşehir maçlarından sonra Gaziantep FK'da olmayacağını açıkladı.

Süper Lig'in 16. hafta maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'da sıcak bir gelişme yaşandı.

2 HAFTA SONRA GÖREVİNİ BIRAKIYOR

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sürpriz bir karar alarak 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

''UTANÇ VERİCİ BİR MAÇ''

Burak Yılmaz, maçın ardından verdiği röportajda, "Açıkçası bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Hiçbir şey yapmadan, uzun toplarla, kornerden attıkları golle galip geldiler. Göztepe'ye saygı duymak lazım böyle galip geliyorlar ve çok başarılılar. Bu onların tarzı. Saygı duymak lazım. Penaltıyı kaçırdık, eksik falan umurumda değil. Bizim için çok büyük hayal kırıklığı." dedi.

''BURADA OLMAYACAĞIM''

Taraftarların küfürlü tepkisine sitem eden Burak Yılmaz, "Rizespor ve Başakşehir maçlarında sonra burada olmayacağım. Küfür yemeyi hak etmedim. Oyuncularım da hak etmedi." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHainKOXPER :

ünlü teknik adama bak :D

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDragoz:

Bu kafayla direktörlük olmaz başka bir mesleğe geç

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri:

bundan oncede cok yedin oynarkende şimdimi zoruna gidiyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla



