Burak Yılmaz, Gaziantep FK'daki görevini bırakıyor

Süper Lig'in 16. hafta maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'da sıcak bir gelişme yaşandı.

2 HAFTA SONRA GÖREVİNİ BIRAKIYOR

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sürpriz bir karar alarak 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

''UTANÇ VERİCİ BİR MAÇ''

Burak Yılmaz, maçın ardından verdiği röportajda, "Açıkçası bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Hiçbir şey yapmadan, uzun toplarla, kornerden attıkları golle galip geldiler. Göztepe'ye saygı duymak lazım böyle galip geliyorlar ve çok başarılılar. Bu onların tarzı. Saygı duymak lazım. Penaltıyı kaçırdık, eksik falan umurumda değil. Bizim için çok büyük hayal kırıklığı." dedi.

''BURADA OLMAYACAĞIM''

Taraftarların küfürlü tepkisine sitem eden Burak Yılmaz, "Rizespor ve Başakşehir maçlarında sonra burada olmayacağım. Küfür yemeyi hak etmedim. Oyuncularım da hak etmedi." ifadelerini kullandı.