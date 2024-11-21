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Burak Yılmaz'dan yorumculuk tepkilerine yanıt

Burak Yılmaz'dan yorumculuk tepkilerine yanıt
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A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçta yorumcu olarak televizyon programına katılan Burak Yılmaz'a, daha önce "Asla yorumculuk yapmam" dediği görüntülerle tepki geldi. Sosyal medyada yer alan eleştirilere yanıt veren Yılmaz, "Ben hiç spor yorumculuğu yapmadım. Bir maç ile alakalı, çok sevdiğim bir abimin istediğini kıramadığım için yaptık" dedi.

A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçta yorumcu olarak televizyon programına katılan Burak Yılmaz'a daha önce "Asla yorumculuk yapmam" dediği görüntülerle tepki geldi. Yılmaz konuyla ilgili açıklama yaptı.

"ASLA YAPMAM" DEMİŞTİ

Futbolu bırakmasının ardından konuk olduğu bir Youtube programında "Ben asla yorumculuk yapmam, yapamam. Ben asla futbolcu kardeşlerime sallamam" ifadelerini kullanan Burak Yılmaz, Mehmet Demirkol'un "Bunları çok duyduk" yanıtına ise "Abi o zaman bunu da kaydedin. Beşiktaş'a gitmeyeceğim gibi bunu da kaydedin.(Gülerek)" cevabını vermişti.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Burak Yılmaz, söz konusu programdan tam 1 yıl sonra, A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçın öncesi ve sonrası TV 8,5 kanalına konuk oldu. Sporseverler sosyal medyada Burak Yılmaz için 'Hani yorumculuk yapmayacaktın. Sözünde durmadı' yönünde ifadeler kullandı.

"UMURUMDA DEĞİL"

Eleştirilere yanıt veren Yılmaz, "Ben hiç spor yorumculuğu yapmadım. Bir maç ile alakalı, çok sevdiğim bir abimin istediğini kıramadığım için yaptık. 'Oyunculara da sallamam, hiç bir zaman spor yorumculuğu yapmam' dedim. Orada sallamadım zaten. 60'dan sonra bir oyuncunun düştüğünü söyledim. Kötü niyetli insanlar böyle söylüyor. Çok da umurumda değil. Zaten orada sallamıyorum, yorumculuk da yapmıyorum. Bir defaya mahsustu. Sosyal medya kötülüğü. Benim çok umurumda değil" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

Dilber daha onurlu bundan

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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

iyi money almıştır bu karektersız.

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Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

Aynı dokun laciverti olmuyor mu

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