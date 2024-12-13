Burak Yılmaz'dan olay yaratacak Fatih Terim itirafı

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör Burak Yılmaz, Galatasaray kariyeri ve Fatih Terim ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

"FATİH TERİM'E KIRILDIM"

L1 Üçgen'e konuşan Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde;

Burak Yılmaz, Fatih Terim'e kırgın mı? ( Beşiktaş forması giyerken Galatasaray maçında yerde kaldığı bir pozisyonda yaşananlar)

Tabii ki de kırıldım. Böyle bir fotoğrafa ve olaya herkes kırılır. Ama kırılıp kırılmamamın bir önemi yok. O olayın gerçekleşmesinin bir önemi var. Benim hayatımda beraber yol yürüdüğüm, savaştığım insanlar var. Hiçbir zaman onlara böyle bir hareket yapmam. Karam tayfa ile görüşemiyoruz ama onların çok mutlu olmasını istiyorum. Beraber yol yürüdüğüm insanlara hiçbir zaman böyle bir harekette bulunmam. Ben olsam öyle bir gülüş yapmazdım."

"GALATASARAY'I HAK ETMEM LAZIM"

Seni tekrar Galatasaray'da görür müyüz?

Tabii ki Galatasaray'da hocalık yapmak isterim ama önce orayı hak etmem lazım. İnşallah neden olmasın. Hayalim ve hedeflerimden bir tanesi orası.

"BEŞİKTAŞ'I YANLIZ BIRAKMADIM"

Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığın için pişman mısın?

Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmadım. 6 maçlık geçici bir süre orada birinin bulunması gerekiyordu ve beni tercih ettiler. Pişman mıyım? Evet! Bazen hayır da demek gerekiyor. Beşiktaş'ı ve Ahmet Nur Çebi'yi yalnız bırakamadım.

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR"

Bu sezon Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını düşünüyorsunuz?

Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Bunu Galatasaray'ı tuttuğum için ya da Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u es geçtiğim için değil. Çok ciddi bir fark var arada. Fenerbahçe geliyor ama oyun olarak bazı şeyleri oturtamadılar.