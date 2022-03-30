Burak Yılmaz herkese sürpriz yaptı! Kral yeniden Süper Lig'de - Haberler

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Burak Yılmaz herkese sürpriz yaptı! Kral yeniden Süper Lig'de

Spor
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A Milli Takım'ı bırakan ve Lille ile bitecek kontratını uzatmayan Burak Yılmaz, kariyerini Beşiktaş'ta bitirmeye geliyor. Burak Yılmaz, formalite bir sözleşme ile son kez Beşiktaş'ta oynayacak.

Bu sezon yer aldığı 3 kulvarda da hücum hattındaki bitiricilik sorunu sebebiyle erkenden havlu atan Siyah-Beyazlılar, yeni dönemin kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda sezon sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye geri gönderilecek Michy Batshuayi'nin yerini doldurmak için çalışmalarda bulunan Kara Kartal'ın gündemine sürpriz bir ismin geldiği ortaya çıktı.

Burak Yılmaz bombası patladı! Kral yeniden Süper Lig'de

2006-08 sezonlarının ardından 2018-20 arasında da Beşiktaş forması giyen ardından 2 yıl önce Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar'ın radarına girdi.

Burak Yılmaz bombası patladı! Kral yeniden Süper Lig'de

Lille'i geçen sezon Fransa Lig 1 şampiyonluğuna ulaştıran temel etkenler arasında yer alan Burak Yılmaz, bu dönem bitecek kontratının ardından Süper Lig'e dönmeyi planlıyor. Fanatik'teki habere göre; kariyer finalini Türkiye'de yapmak isteyen Burak'ın tercihi Beşiktaş.

Burak Yılmaz bombası patladı! Kral yeniden Süper Lig'de

Kongre üyelik kartını bizzat başkan Ahmet Nur Çebi'den alan 36 yaşındaki futbolcunun, atacağı gollerle yeni sezonda Kara Kartal'ı şampiyonluğa taşıyıp futbol kariyerine masal gibi bir veda etmeyi planladığı ifade edildi. Beşiktaş ve Burak arasındaki sözleşme görüşmeleri tamamen formalite olacak. Burak'ın hayali 'kral' olarak veda etmek.

Burak Yılmaz bombası patladı! Kral yeniden Süper Lig'de

Tecrübeli golcünün babası Fikret Yılmaz, oğluyla ilgili olarak birkaç ay önce yaptığı açıklamada, "Biz Adanalıyız. Burak, Avrupa'da devam edip teknik direktörlük lisansı da alabilir, diğer taraftan buraya da gelebilir. Ben burada 200 golü geçmesini istiyorum. Kendisine layık bir takımda oynayıp, 200 golü geçip, futbola veda etmesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Spor

A Milli Futbol Takımı, Burak Yılmaz, Lille OSC, Beşiktaş, Spor, Haberler

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Yorumlar (6)

ferfer:

siz akıllanmazsınız adamlar milyonları kazanıp hiçbir başarı göstermeden kaz gibi yoluyor hala arkasındasınız öylemi:)))))

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acemli seymen:

Burak yılmazın olduğu yerde biz yokuz.

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Barış ÖCAL:

Krala her zaman kapımız açık. Gelir krallar gibi oynar. Burak Beşiktaş'lıdır. Her Beşiktaş'lı da Burak'ı desteklemesi gerekir.

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