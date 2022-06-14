Burak Yılmaz'a sürpriz talip! Türk işi adamının takımı golcü oyuncuyu istiyor
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'a sürpriz bir takım talip oldu. Eski Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, golcü oyuncuyu istiyor.
Şampiyonluk yaşadığı ve taraftarın sevgisini kazandığı Lille'den ayrılan Burak Yılmaz'a yeni bir takım daha talip oldu. Süper Lig ekipleri ile de ismi sık sık anılan yıldız golcüye Hollanda ekibi Fortuna Sittard talip oldu.
IŞITAN GÜN SAHİBİ
Voetball İnternational'ın haberine göre; Galatasaray'da yöneticilikte yapmış olan Işıtan Gün, sahibi olduğu Sittard'a Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Bu transfer adına girişimlerin başladığı öğrenildi. Daha önce Burak Yılmaz'a Türk takımlarının yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de talip olmuştu.
Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek— Haberler (@Haberler) June 11, 2022