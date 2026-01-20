Haberler

PFDK, Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verdi

PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verdi. Ayrıca, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin taraftarlarına da ceza uygulandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

" Galatasaray'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan Fethiyespor- Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Gaziantep FK sporcusu Tayyip Talha Sanuç'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 14.01.2026 tarihinde oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı- Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Metin Diyadin'in, 14.01.2026 tarihinde oynanan Antalyaspor-Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
