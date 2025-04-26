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Burak Kızılhan: Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi ve sarı-lacivertli takıma operasyon çekildiğini söyledi. Kızılhan, "Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şüphelerimiz vardı, maçın orta hakemi bu şüphelerimizi ayyuka çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına tepki gösteren Kızılhan, sarı-lacivertli takıma operasyon çekildiğini savundu.

"BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Burak Kızılhan, "Taraftarımıza çok teşekkürler, 90 dakika boyunca takımın yanında yer aldılar ve galibiyette büyük etken oldular. Türkiye'de ve Avrupa'da hep yanımızdalar. Her maçı kazanmak istiyoruz ve rakibimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş derbisini kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON"

Hakem kararlarına tepki gösteren Kızılhan, " Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şüphelerimiz vardı, maçın orta hakemi bu şüphelerimizi ayyuka çıkarmıştır. Verilmeyen penaltılar var. Dzeko'nun ayağına net basıldı, ikinci pozisyonda iki elle Dzeko'yu ittiler. Ayrıca kırmızı kart olmalıydı. Üçüncüsünde dayanamadılar ve verdiler. Bu da verilmese ne olurdu, bilmiyorum! Verilen kararlar, verilmeyenler... Kartlar, Kostic cezalı duruma düştü. Kostic'in bir pozisyonu var, diğer maçta cezalı duruma düştü. İrfan Can, dirsek yedi. Kendini tutmasa, o da ceza alacaktı" dedi.

"DERBİYE YABANCI HAKEM VERMEZLER"

Derbinin hakemi hakkında taleplerini dile getiren sarı-lacivertli idareci, " Fenerbahçe'ye bu akşam büyük bir operasyon çekildi! Derbide yabancı hakem isteriz ama çok gerçekleşeceğini sanmıyorum. Yabancı VAR devam etmeli! Yabancı hakem konusunda da Fenerbahçe'nin duruşu nettir" değerlendirmesini yaptı.

"ALLAH'TAN ÜMİT KESİLMEZ"

Son olarak şampiyonluk şartlarıyla ilgili konuşan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Allah'tan ümit kesilmez! Tüm maçlarımızı kazanıp, rakibin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Burak Kızılhan: Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMesut korkmaZ:

yanlış anlama ama maçı herkes izledi sen oynanan futboldan memnunssan sıkıntı yok ama lütfen puan kaybettiğiniz hiç bir maçta hakem hatası yoktu hatta fark yemekten kurtulduğunuz maçlar bile var lütfen artık tüm futbolseverler sıkıldı sizden

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Kimsenin bize operasyon yapmasına gerek yok ki. Biz ke di ke sinizi imha ettik zaten. Bu kadar ruhsuz bir takımla bugunki galibiyet bile büyük şans. Evet hakemler vermiyorlar. Adam top yerine bizim oyuncuya giriyor. Devam diyorlar. VAR ikaz etmese oenaltinzaten verilmeyecekti. Yazıklar olsun .

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Haber YorumlarıMGk:

Lig bitince istifasını istersin artık laf ebeliği yapmayın hala yarışta iseniz o mhk sayesinde.. Tiyatronuzu kimse yemiyor artık

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hadi ordan düdük

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