Burak Kızılhan: Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına tepki gösteren Kızılhan, sarı-lacivertli takıma operasyon çekildiğini savundu.

"BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Burak Kızılhan, "Taraftarımıza çok teşekkürler, 90 dakika boyunca takımın yanında yer aldılar ve galibiyette büyük etken oldular. Türkiye'de ve Avrupa'da hep yanımızdalar. Her maçı kazanmak istiyoruz ve rakibimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş derbisini kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON"

Hakem kararlarına tepki gösteren Kızılhan, " Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şüphelerimiz vardı, maçın orta hakemi bu şüphelerimizi ayyuka çıkarmıştır. Verilmeyen penaltılar var. Dzeko'nun ayağına net basıldı, ikinci pozisyonda iki elle Dzeko'yu ittiler. Ayrıca kırmızı kart olmalıydı. Üçüncüsünde dayanamadılar ve verdiler. Bu da verilmese ne olurdu, bilmiyorum! Verilen kararlar, verilmeyenler... Kartlar, Kostic cezalı duruma düştü. Kostic'in bir pozisyonu var, diğer maçta cezalı duruma düştü. İrfan Can, dirsek yedi. Kendini tutmasa, o da ceza alacaktı" dedi.

"DERBİYE YABANCI HAKEM VERMEZLER"

Derbinin hakemi hakkında taleplerini dile getiren sarı-lacivertli idareci, " Fenerbahçe'ye bu akşam büyük bir operasyon çekildi! Derbide yabancı hakem isteriz ama çok gerçekleşeceğini sanmıyorum. Yabancı VAR devam etmeli! Yabancı hakem konusunda da Fenerbahçe'nin duruşu nettir" değerlendirmesini yaptı.

"ALLAH'TAN ÜMİT KESİLMEZ"

Son olarak şampiyonluk şartlarıyla ilgili konuşan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Allah'tan ümit kesilmez! Tüm maçlarımızı kazanıp, rakibin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.