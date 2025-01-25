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Burak Gören: 'Maçın gidişatını değiştirecek enerjiyi bulamadık'

Burak Gören: 'Maçın gidişatını değiştirecek enerjiyi bulamadık'
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Darüşşafaka'ya 83-64 mağlup oldukları maçın ardından, takımın enerji ve konsantrasyon eksikliğinden bahsetti.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören Darüşşafaka mağlubiyetin ardından, "Maçın gidişatını değiştirecek enerjiyi bulamadık" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda İstanbul temsilcisi Darüşşafaka'ya 83-64 mağlup olan Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu. Gören," Maçın tamamında enerjimiz ve oyun konsantrasyonumuz çok düşüktü. Maçın gidişatını değiştirecek enerjiyi bulamadık. Haklı galibiyetlerinden dolayı Darüşşafaka'yı tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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