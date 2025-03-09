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Burak Gören: 'Kaybederken de kazandığınız şeyler olur'

Burak Gören: 'Kaybederken de kazandığınız şeyler olur'
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Aliağa Petkimspor'un Başantrenörü Burak Gören, Fenerbahçe'ye 75-88 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, kaybedilen bir maçta bile kazanılan değerlerin olduğunu ifade etti.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Fenerbahce maçının ardından yaptığı açıklamada "Bazen kaybederken de kazandığınız şeyler olur. Bugünü böyle değerlendiriyorum" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 75-88 mağlup olan Aliağa Petkimspor'un Başantrenörü Burak Gören, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Gören, "Değerli rakibimiz Fenerbahçe'yi tebrik ederim. İki tarafın da sert ve pozitif basketbol oynamaya çalıştığı bir maç oldu. Fiziksel özellikleri çok iyi bir takıma karşı, özellikle 3. periyotta yaptığımız savunma çok iyiydi. Bu bize oyunun içerisine tam anlamıyla girme şansı verdi. Bazen kaybederken de kazandığınız şeyler olur. Bugünü böyle değerlendiriyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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