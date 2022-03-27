Burak Elmas seçimde neden aday olamayacak? İşte o madde
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İdari yönden ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas, 30 gün içinde seçimli kongre kararı almak zorunda. Elmas, Galatasaray Tüzüğü'ndeki 59. madde sebebiyle yeniden aday olamıyor.
Galatasaray'da bir kez daha başkanlık seçimi olacak. 2021 yılında 6 aylık dönemi mali yönden ibra edilen Burak Elmas ve yönetimi, idari yönden ibra edilmedi.
Galatasaray buna göre tüzük gereği 30 gün içinde seçime gitmek zorunda. Başkan Burak Elmas, oylama sonrasında yaptığı açıklamada karara saygı duyduklarını söyledi ve "Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hemen acilen önümüzdeki hafta tüzüğümün gereği vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız. ifadelerini kullandı.
Burak Elmas, mali ve yönetsel yönden aklanmama durumunda en geç 30 gün içinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmak zorunda.
Burak Elmas ve yönetimi bu seçimde aday olamayacak. Tüzüğün 59. maddesi, "Aklanmayan başkan ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemez" şeklinde.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022