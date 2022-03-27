Burak Elmas seçimde neden aday olamayacak? İşte o madde

Galatasaray'da bir kez daha başkanlık seçimi olacak. 2021 yılında 6 aylık dönemi mali yönden ibra edilen Burak Elmas ve yönetimi, idari yönden ibra edilmedi.

"TÜZÜĞÜN KARARINI UYGULAYACAĞIZ"

Galatasaray buna göre tüzük gereği 30 gün içinde seçime gitmek zorunda. Başkan Burak Elmas, oylama sonrasında yaptığı açıklamada karara saygı duyduklarını söyledi ve "Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hemen acilen önümüzdeki hafta tüzüğümün gereği vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız. ifadelerini kullandı.

30 GÜN İÇİNDE SEÇİM

Burak Elmas, mali ve yönetsel yönden aklanmama durumunda en geç 30 gün içinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmak zorunda.

AKLANMASI GEREKİYOR

Burak Elmas ve yönetimi bu seçimde aday olamayacak. Tüzüğün 59. maddesi, "Aklanmayan başkan ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemez" şeklinde.