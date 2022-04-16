Burak'a onay vermeyen kalmadı! Kral olduğu lige geri dönüyor - Haberler

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Burak'a onay vermeyen kalmadı! Kral olduğu lige geri dönüyor

Haberler.com - Spor
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Burak Elmas'ın danışması Luis Campos'un yeni sezona yönelik anlaşmaya vardığı ancak kararın yeni yönetime bırakıldığı Burak Yılmaz'a iki başkan adayından da onay çıktı. Her iki yönetim de Burak transferine sıcak bakıyor.

Galatasaray ile Burak Yılmaz arasındaki flört, 30 Nisan'da seçilecek olan yeni yönetimin de gündeminde yer tutacak gibi görünüyor. İbrasızlık kararı öncesi yeni sezon planlaması yapan Sarı-Kırmızılılar'da, sportif danışman Luis Campos'un Burak Yılmaz'la 850 bin Euro yıllık ücret artı maç başı primler üzerinden anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü. Ancak bu transferde son karar yeni yönetime bırakılınca, 36 yaşındaki santrfor da beklemeye geçmişti

Burak'a onay vermeyen kalmadı! Kral olduğu Süper Lig'e geri dönüyor

İLK TRANSFER BURAK

Fanatik'in haberine göre; Metin Öztürk'ün beraber çalışacağı Levent Nazifoğlu da, Eşref Hamamcıoğlu'nun futbolun başına getireceği Cenk Ergün de yeni sezonda Burak Yılmaz'ı 1. veya 2. santrfor olarak Galatasaray kadrosunda görmek istiyor. Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da transfer görüşmeleri yaptığı Burak, şimdilik Sarı-Kırmızılılar'dan haber bekliyor. Yeni seçilecek yönetimin, kongre sonrası vakit kaybetmeden bu transferle ilgileneceği belirlendi.

TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR

Fransa'da Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Türkiye'ye dönmek istiyor. A Milli Takım kariyerine nokta koyan tecrübeli futbolcu, Lig'de 1 veya 2 sezon daha oynadıktan sonra jübilesini yapmayı hedefliyor. Burak, aktif bıraktıktan sonra da yine Türk futbolunun içinde görev almayı planlıyor.

Burak'a onay vermeyen kalmadı! Kral olduğu lige geri dönüyor

Haberler.com - Spor

Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Burak Yılmaz, Galatasaray, Spor, Haberler

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