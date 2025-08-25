Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle

NEOM'a transferi gündemde olan ve bir süredir Galatasaray'la idmanlara çıkmayan Kayserispor maçında da kadroya alınmayan Barış Alper Yılmaz, bu kararından döndü.

BARIŞ ALPER TAKIMA KATILDI

TRT Spor'a göre Barış Alper, Kayseri dönüşü bu sabah gerçekleştirilen rejenerasyon antrenmanında takıma katıldı ve idmana dahil oldu.

OKAN BURUK SAHİP ÇIKMIŞTI

Dün akşam oynanan Kayserispor maçından sonra Barış Alper ile ilgili konuşan Okan Buruk, "Barış değerli, özel. Çok seviyorum. Emeği çok, Galatasaray'ın da onun üzerinde emeği çok. Yanlış anlaşılmalar çok. Genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Barış bizim için değerli. Milli bir oyuncu. Barış'a sarılmamız gerekiyor. Hatalar, yanlışlar olabilir. Kötü niyetli olmadığını bilmemiz gerekiyor Barış'ın. Barış kötü niyetli olsa 2 maçta da oynamazdı. Katkılarını unutmuyoruz. Barış'la konuştuk. Süreci doğru yönetmeye çalıştık. Hem bizim hem onun isteği... Kafa karışıklığı var. Bunu takıma yansıtmaması da önemliydi. Barış'ı da takımdan ayırdık. Takım arkadaşlarına da zarar verebilirdi. Bunun da önüne geçtik. Galatasaray'a önemli hizmetler etti Barış. Bunu unutmayalım" diyerek yıldız futbolcuya sahip çıkmıştı.