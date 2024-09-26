Bunu başaran tek kişi o! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında rekor kırdı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Portekizli teknik adam, bu karşılaşmayla birlikte 21. yüzyılda 9 farklı takımla Avrupa kupaları grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, bu maçla birlikte tarihe geçti.
REKOR KIRDI
Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte 21. yüzyıl içinde 9 farklı takımla Avrupa kupaları grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.
Mourinho'nun Avrupa kupaları grup aşamasında mücadele ettiği takımlar şu şekilde;
- Benfica
- Porto
- Chelsea
- Inter
- Real Madrid
- Manchester United
- Tottenham
- Roma
- Fenerbahçe