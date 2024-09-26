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Bunu başaran tek kişi o! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında rekor kırdı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Portekizli teknik adam, bu karşılaşmayla birlikte 21. yüzyılda 9 farklı takımla Avrupa kupaları grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, bu maçla birlikte tarihe geçti.

REKOR KIRDI

Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte 21. yüzyıl içinde 9 farklı takımla Avrupa kupaları grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.

Mourinho'nun Avrupa kupaları grup aşamasında mücadele ettiği takımlar şu şekilde;

  • Benfica
  • Porto
  • Chelsea
  • Inter
  • Real Madrid
  • Manchester United
  • Tottenham
  • Roma
  • Fenerbahçe
Bunu başaran tek kişi o! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında rekor kırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Jose Mourinho Jose Mourinho Fenerbahçe Fenerbahçe Gilloise Futbol Dünya Spor

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Yorumlar (2)

EmiDemi:

Son 5 sezondur CiM BOM‘dan 3 gol yiyen ücüncü teknik direktör olarakta Ezik‘lerin tarihine gecti.

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Ser_hat:

Bundan fenere ne...

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