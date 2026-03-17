Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası

Almanya Bundesliga'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, etkili performansıyla dikkat çekiyor. Hoffenheim forması giyen Kabak, Wolfsburg karşısında gösterdiği performansla haftanın ilk 11'ine seçildi. Son 5 haftada 4 kez bu başarıyı tekrarlayan Kabak, ayrıca 18 maçta attığı 4 golle takımına skor anlamında da destek verdi.

Almanya Bundesliga'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı savunmacı, haftanın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı.

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, Bundesliga'nın 26. haftasında Wolfsburg karşısında sergilediği etkili performansla haftanın ilk 11'ine seçildi.

SON 5 HAFTADA 4 KEZ AYNI BAŞARI

Milli futbolcu, son haftalardaki istikrarlı performansıyla öne çıkıyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da son 5 haftada 4 kez haftanın 11'ine girerek önemli bir başarıya imza attı.

SKORA DA KATKI VERİYOR

Bu sezon 18 maçta forma giyen Ozan Kabak, savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da katkı sağladı. Milli oyuncu, attığı 4 golle takımına skor anlamında da destek verdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
500

