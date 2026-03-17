Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası
Almanya Bundesliga'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, etkili performansıyla dikkat çekiyor. Hoffenheim forması giyen Kabak, Wolfsburg karşısında gösterdiği performansla haftanın ilk 11'ine seçildi. Son 5 haftada 4 kez bu başarıyı tekrarlayan Kabak, ayrıca 18 maçta attığı 4 golle takımına skor anlamında da destek verdi.
HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ
Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, Bundesliga'nın 26. haftasında Wolfsburg karşısında sergilediği etkili performansla haftanın ilk 11'ine seçildi.
SON 5 HAFTADA 4 KEZ AYNI BAŞARI
Milli futbolcu, son haftalardaki istikrarlı performansıyla öne çıkıyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da son 5 haftada 4 kez haftanın 11'ine girerek önemli bir başarıya imza attı.
SKORA DA KATKI VERİYOR
Bu sezon 18 maçta forma giyen Ozan Kabak, savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da katkı sağladı. Milli oyuncu, attığı 4 golle takımına skor anlamında da destek verdi.