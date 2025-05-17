Bundesliga'da Leipzig'e şok! Mainz, Avrupa'ya gitti

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Mainz ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. MEWA Arena'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.

4 GOLLÜ DÜELLO

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip Mainz, Paul Nubel'in 35. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Bu kez ikinci yarıya iyi başlayan ekip Bayer Leverkusen oldu. Konuk ekipte 49. dakikada Patrik Schick penaltıdan attığı golle skora denge getirdi. Yıldız golcü Schick, 54'te bir kez daha sahneye çıkarak takımını 2-1 öne taşıdı. Maçta son sözü ev sahibi ekip söyledi. Mainz, 63. dakikada Jonathan Burkardt'ın penatıdan attığı golle mücadelenin skorunu belirledi.

UEFA KONFERANS LİGİ BİLETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen, ligi 69 puanla ikinci sırada bitirdi. Mainz ise puanını 52 yaparak ligi 6. sırada tamamladı ve gelecek sezon Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

LEİPZİG AVRUPA KUPASINDA YOK

Öte yandan Mainz ile Avrupa kupaları için yarışan Leipzig, Stuttgart karşısında ağır bir darbe aldı. Suttgart'a kendi sahasında 3-2 kaybeden Alman ekibi, 51 puanda kalarak sezonu yedinci bitirdi ve Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti.