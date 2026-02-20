Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler, MKE Ankaragücü Basketbol'a karşı 98-85'lik bir galibiyet aldı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler, MKE Ankaragücü Basketbol'u 98-85 yendi.
Başkentteki TOBB ETÜ Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-12 üstün geçen Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler, ilk devreyi de 47-39 önde tamamladı.
Üçüncü periyodu da 75-64 üstün geçen Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler, maçı da 98-85 kazandı.
Lige, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak