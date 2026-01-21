Haberler

UEFA'dan, Bülent Perut'a görev

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik ve Taraftar Koordinatörü Bülent Perut, Bologna-Celtic maçında yüksek riskli güvenlik önlemleri almak üzere görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Stadyum Güvenlik ve Taraftar Koordinatörü Bülent Perut, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Bologna- Celtic maçında Güvenlik ve Stadyum Emniyet Yetkilisi olarak görevlendirildi.

UEFA, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Bologna ile Celtic arasında yarın saat 20.45'te Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada TFF Stadyum Güvenlik ve Taraftar Koordinatörü Bülent Perut'u, Güvenlik ve Stadyum Emniyet Yetkilisi olarak görevlendirdi. Söz konusu müsabaka, UEFA tarafından yüksek riskli olarak değerlendiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
