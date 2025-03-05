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Bülent Korkmaz: 'Şartlar ne olursa olsun üzerimize koyarak devam etmemiz gerekiyor'

Bülent Korkmaz: 'Şartlar ne olursa olsun üzerimize koyarak devam etmemiz gerekiyor'
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Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, oyunu sürdürmek ve geliştirmek gerektiğini vurguladı. İki kez geriye düştükleri maçta oyuncularını kutlayarak, daha iyi sonuçların geleceğine inandığını belirtti.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, önemli olanın bu oyunu devam ettirmek olduğunu söyleyerek, "Şartlar ne olursa olsun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. Haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iki kere mağlup duruma düşmelerine rağmen oyunu bırakmadıkları için oyuncularını kutlayarak, "Hep üretmeye, futbol oynamaya çalıştık. Pozisyonlarımız da vardı. Maçı kazanabilirdik. Önemli olan bu oyunu devam ettirmek ve şartlar ne olursa olsun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımı kutluyorum. Daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Maçı kazanabilirdik, koparabilirdik ama olmadı. Futbolda bunlar da oluyor. Keçiörengücü iyi bir takım. Hücum gücü yüksek bir takım. Ama onlara da fazla pozisyon vermedik. Bulduğumuz pozisyonları da kaçırdık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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