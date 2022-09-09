- Bülent Korkmaz : "Evimizde inşallah taraftarımızın özlediği galibiyeti yaşatırız"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz oynayacakları Samsunspor maçı öncesi, "Hazırlığımızı yaptık, devam ediyoruz. Evimizde inşallah taraftarımızın özlediği galibiyeti yaşatırız" dedi.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında sahasında ağırlayacağı Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korkmaz, "Zor bir maç kendi evimizde taraftarımızın karşısında oynayacağız. Samsunspor'un bireysel yetenekli, teknik özellikleri fazla olan oyuncuları var. Hazırlığımızı yaptık, devam ediyoruz. Evimizde inşallah taraftarımızın özlediği galibiyeti yaşatırız. Zor bir transfer dönemi bitti. Özellikle ön tarafta iki mevkide ve savunmada 2 mevkide oynayan oyuncu alacaktık ama bizden değil, karşı taraftan sıkıntı yaşandı. Oyuncudan da değil, kulüplerinden menajerlerinden dolayı olmadı. Bizden kaynaklanan bir şey yoktu. Üçüncü kaleciyi almamız lazımdı, umarım bunun sıkıntısını yaşamayız. Genel anlamda transferi doğru yaptığımızı, rekabet ortamı oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bunun sonucunu alırız" ifadelerini kullandı.