Haberler

Bölükbaşı: Zamanla daha iyi olacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sarıyer, sahasında Muğlaspor'u 2-0 yendi. Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı, galibiyetten mutlu olduklarını, eksiklerin zamanla giderileceğini ve daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Muğlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, galibiyet dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Zamanla daha da iyi bir takım olacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, "İlk maçta böyle bir galibiyet alarak lige başlamamız önemliydi. Taraftarımızın önünde galibiyetle başlamaktan dolayı mutluyuz. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Takım olarak tabii ki eksiklerimiz var. Biraz zamana ihtiyacımız var. Oyuncularımın isteklerinden, iştahlarından memnunum. Zamanla daha da iyi bir takım olacağız. Son dakikaya kadar bizi destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Muğlaspor'a da bundan sonraki süreç için başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arazöz devrildi, sürücünün ilk sözü başkana “Bana kızdın mı?” oldu

Belediye arazözü devrildi, sıkışan sürücünün ilk sözü o oldu
Çarşaf giyip husumetlisini vuran şüpheli, takside yakalandı

Dakikalar sonra gerçek anlaşıldı
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor