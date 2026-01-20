Buldan Tripolis ELO Satranç Turnuvası tamamlandı

Buldan Tripolis ELO Satranç Turnuvası ödül töreniyle sona erdi. 15 farklı ilden 148 sporcunun 3 gün boyunca hamle yaptığı turnuva sonunda, farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Buldan Kaymakamlığı himayelerinde; Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Satranç Denizli İl Temsilciliği iş işbirliğiyle, Buldanı Güzelleştirme ve Turizm Derneği sponsorluğunda düzenlenen Buldan Tripolis ELO Satranç Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Buldan'da ilk kez gerçekleştirilen turnuva, satranç camiasından yoğun ilgi gördü. Üç farklı ELO kategorisinde düzenlenen organizasyona, 15 ilden 149 sporcu hamle yaptı.

17–19 Ocak tarihleri arasında Hacı Perihan Vural Ortaokulu'nda gerçekleştirilen turnuvada, üç farklı yaş kategorisinde mücadele eden sporcular, üç gün boyunca centilmence ve yüksek tempolu karşılaşmalar oynadı. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları; Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Çapacıoğlu, Buldanı Güzelleştirme ve Turizm Derneği Başkanı Osman Kayan ile dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Yetkililer, turnuvanın Buldan'da satranç sporunun gelişimine ve ilçe turizmine katkı sağladığını belirterek, organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara ve sporculara teşekkür etti. - DENİZLİ