Buldan'da Okçuluk Sporuna Destek Verilmesi İsteniyor

Okçuluk Antrenörü Aleyna Ayşe Sakallı, Buldan'da çok sayıda yetenekli okçuluk sporcusu olduğunu ifade ederek "Yaşadığımız başta malzeme eksikliği gibi sorunları çözebilirsek, Buldan'dan da şampiyonlar çıkarabiliriz" dedi.

Mete Gazoz'un dünya şampiyonu olmasıyla adından sıkça konuşulmaya başlayan okçuluk sporunun Buldan'da da başarıyla yapıldığını dile getiren okçuluk antrenörü Alyena Ayşe Sakallı, Buldan'da başarılı sporcular bulunduğunu, bu sporculara gerekli desteğin verilmesi durumunda, Buldan'dan da şampiyonlar çıkacağına inandığını belirtti.

5 yıl önce minik bir kurs ile 180 sporcuyla yola çıktıklarını kaydeden antrenör, "Bazı sporcularımız aşk ile bu spora bağlandı ve devam etti, bir tanesi ise okçuluk antrenörü oldu. Okçuluk sporu teferruatlı bir branş ve malzemeler yıpranmaya çok müsait, hassas ve oldukça tehlikeli. Her parçası çok değerli. Gereken destekleriniz ile sporcularımızın başarısına ortak olabilirsiniz. Malzeme eksikliği savaştığımız en büyük konu, bu sıkıntımızı çözebilirsek odaklanmamız gereken tek şey başarı olacak. Buldan'da potansiyel çok yüksek ve başarıyı kafasına takmış sporcular var. İki üç tane zorluk gördüm diye onları burada bırakıp başka bir yere gitmeyeceğim, onlara inanıyorum. Şimdiye kadar birçok olay karşısında güçlü durmaya çalıştık, başaramazsınız diyenlere kulaklarımızı kapattık hep ileri baktık. İmkansız sadece bir kelime, hırs ve isteklilik sporcuların kalbinde. Ben gözlerinde kararlılık görüyorum. Sporcularımın hayallerini gerçekleştirmek için ise elimden geleni yapacağım. Bu kursta tek yasak var o da pes etmek ve olumsuz düşünmek. Benim antrenörüm bana inanmasaydı ve destek olmasaydı şuan nerede ne yapıyor olurdum bilmiyorum ama bu kadar mutlu olamayacağımdan eminim. Sporcularıma desteğimi ve inancımı asla esirgemeyeceğim, ne yapabileceklerine en yakından şahidim. İyi ki varlar ve mücadele etmeye değerler." dedi.

Yarışmalarda elde ettiği başarılar hakkında da bilgiler veren Sakallı, "İlde gittiğimiz yarışmalarda başarılı dereceler aldık. Denizli Okçuluk Salon il Birinciliği yarışmasında Beyza Nur Sakallı 2., Eren Kızılkan 2. Hasan Basri Ermiş 3 oldu. Cumhuriyet Kupası Okçuluk İl Birinciliği yarışlarında Ercan Kozak 3.'cü oldu. Atatürk Kupası Okçuluk İl Birinciliği –Hikmet Ali Kurt 3. olarak başarılar elde ettiler" diye konuştu. - DENİZLİ