Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Buğrahan Tuncer'in sözleşmesi yenilendi
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, 33 yaşındaki oyuncu Buğrahan Tuncer'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Kulüp, 'Bazı renkler sonradan seçilmez. Ruhunda taşırsın.' ifadeleriyle duyurdu.
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nda Buğrahan Tuncer'in sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten 33 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı renkler sonradan seçilmez. Ruhunda taşırsın. Buğrahan Tuncer 2 yıl daha ait olduğu yerde." ifadelerine yer verildi.
Buğrahan Tuncer, 2023-2024 sezonu başında Galatasaray'a transfer olmuştu.
Kaynak: AA / Emre Doğan