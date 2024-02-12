Buğdaylıspor, Kılıçaslan Yıldızspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Buğdaylıspor, ligin 17. haftasında oynadığı maçta rakibi Kılıçaslan Yıldızspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Buğdaylıspor, ligin 17. haftasında oynadığı maçta rakibi Kılıçaslan Yıldızspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Ahmet Yıldız, Furkan Koç
Buğdaylıspor: Ömer Poyraz, Enes Yıldız, Abdullah Yakut, Ferhat Sönmez (Mustafa Kerem Demirel dk. 30), Ahmet Arsoy (Alperen Dinçaslan dk. 67), Mustafa Ünlüleblebici, Hafız Türkmen, Durdu Eren Özgül, Kadir Aktaş, Muhammed Tolga Şahin, Naci Ceylan (Burhan Bayam dk. 60)
Kılıçaslan Yıldızspor: Hasan Korkmaz, Uğur Aslankoç, Yusuf Güvez, Emrullah Çelik, İsmail Çetin (Halil Aygül dk. 71), H. Mustafa Kökoğlu (Zabit Doğan dk. 60), Mehmet Durdu, Eren Tanpınar, Seydo Aktaş, Kürşad Arslan (Mehmet Yıldız dk. 60), Umut Kavuncu
Goller: Muhammed Tolga Şahin (dk. 68), Enes Yıldız (dk. 84) ( Buğdaylıspor), Yusuf Güvez (dk. 90+2) ( Kılıçaslan Yıldızspor )
Kırmızı Kartlar: Kadir Aktaş (Buğdaylıspor), Uğur Aslankoç (Kılıçaslan Yıldızspor) - KAYSERİ