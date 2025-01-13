Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Gözaltı kararı sonrası ekipler Beşiktaş Belediyesi'nde kuş uçurtmuyor

Gözaltı kararı sonrası ekipler belediye önünde kuş uçurtmuyor
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
6 gündür alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Uçaktan çekilen görüntü tüyler ürpertti

Bucaspor 1928 Transfer Yasakları ile Sezonu Devam Ettiriyor

Bucaspor 1928 Transfer Yasakları ile Sezonu Devam Ettiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, ara transfer döneminde kaynak bulamadığı için takviye yapamayacağını açıkladı. Ekonomik zorluklar çeken İzmir ekibi, 3 puanı silinmiş olarak ligde 8. sırada yer alıyor.

Kaynak bulamayan Bucaspor 1928'in ara transfer döneminde de transfer yasağını kaldıramayacağı öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligde şu ana kadar oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyete imza attı. İzmir ekibi bu sonuçlar neticesinde topladığı 24 puanla ligin ilk devresini 8. sırada noktaladı. Yaz döneminde transfer yasağı olduğu için takviye yapamayan sarı-lacivertliler, takımda kalan tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan kadroyla yoluna devam etti. Ulusal kulüp lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puanı da silinen İzmir ekibi iyi başladığı sezonda son 5 haftadaki puan kayıplarıyla ilk 6'nın dışına çıktı. Uğur Balcıoğlu'ndan sonra Nihat Yılmaz ile de yollarını ayıran İzmir ekibi, yeni bir sayfa açarak takımı Tuna Üzümcü'ye emanet etti. Ekonomik anlamda zor günler geçiren sarı-lacivertlilerin kaynak bulamadığı için ara transfer döneminde takviye yapamayacağı öğrenildi.

Böylece sezon sonuna kadar oyuncu takviyesi yapamayacak olan Bucaspor 1928'in bu süreçte sadece Sefa ile yollarının ayrılması bekleniyor. Olağanüstü bir durum olmaması ve bir oyuncuya teklif gelmemesi durumunda ise sarı-lacivertlilerin takımı korumasına kesin gözüyle bakılıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Suriye'de araç fiyatları çakıldı: Eski fiyatla şimdi 10 tane alınır
img

Altay'a penaltı atamayan yıldız futbolcunun hamile eşine çirkin tehdit
img

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Altay'a penaltı atamayan yıldız futbolcunun hamile eşine çirkin tehdit

Altay'a penaltı atamayan yıldız futbolcunun hamile eşine çirkin tehdit
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
Cayır cayır yanan Kaliforniya'da çekilen görüntü 'Yok artık' dedirtti

Cayır cayır yanan Kaliforniya'da çekilen görüntü "Yok artık" dedirtti

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü? AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı? 14 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.