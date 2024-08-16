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Bucaspor 1928, Teknik Direktör Arayışlarında Uğur Balcıoğlu ile Anlaşmaya Vardı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarında Uğur Balcıoğlu ile anlaşmaya vardı. Balcıoğlu daha önce de Bucaspor 1928'de görev yapmıştı.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi yasak nedeniyle transferde henüz hamle yapmazken, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Uzun süredir çalıştırıcısını belirleyemeyen sarı-lacivertlilerin takımı daha önce 2'nci Lig'e çıkaran isim olan Uğur Balcıoğlu ile görüşüp büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. Son olarak 3'üncü Lig'de Osmaniyespor'u çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, daha önce de Bucaspor 1928'de görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, 2018-2019 ve 2021-2022'de Bucaspor 1928'in başında yer aldı. Buca, Balcıoğlu yönetiminde 2020-21 sezonunda 3'üncü Lig'de Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıktı. Sarı-lacivertlilerde sezon öncesi takımı çalıştıran Engin Dursun ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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