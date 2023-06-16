Bucaspor 1928, Spor Toto 1'inci Lig'e yükselme şansını kaçırdı

Gelecek sezon deneyimli teknik adamın İzmir temsilcisinde kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Son olarak 2014-2014 sezonunda Bucaspor adıyla 1'inci Lig'de yer alan sarı-lacivertliler yaşadığı maddi krizler nedeniyle art arda küme düştü ve Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi. Başkan Cihan Aktaş ise Tire 1922 takımının yarışmacı haklarını alıp Bucaspor 1928'i kurdu. Yeniden profesyonel lige dönen sarı-lacivertliler 2 sezon önce 3'üncü Lig Play-Off finalini kazanıp 2'nci Lig'e yükselmiş, bu sezon da finale kalmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor