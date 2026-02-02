Haberler

Bucaspor 1928 kümede kalmak için umutlu değil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bucaspor 1928, Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi verirken, Sincan Belediyesi Ankaraspor'a evinde 4-2 yenilerek son sırada kalmaya devam etti. Art arda 4. mağlubiyetini alan Bucaspor, 12 puanla 15. sıradaki Beykoz Anadolu'yla arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalmak için çırpınan Bucaspor 1928, ümit tüketmeye devam etti. Evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'a 4-2 mağlup olan sarı-lacivertliler art arda 4'ncü mağlubiyeti aldı. Bu sonuçla 12 puanla son sırada kalan Bucaspor 1928'in kurtuluş bölgesinde yer alan 15'inci Beykoz Anadolu ile arasındaki puan farkı 7'ye yükseldi. Ligdeki 17'nci yenilgisini alan, son 10 maçın 9'unu kaybeden sarı-lacivertliler bu hafta Beykoz Anadolu ile deplasmanda son derece kritik maçta karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Adaya hiç gitmedim' demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası

"Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı