Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor'a Yenildi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, evinde ağırladığı Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu. İkinci yarıda Berk İsmail ve Sinan Krumuş'un golleriyle konuk ekip 3 puanı aldı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalan Bucaspor 1928 evinde Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz berabere biten maçın 63'üncü dakikasında sahneye çıkan Berk İsmail, konuk Şanlıurfaspor'u öne geçirdi: 0-1. Şanlıurfaspor'da Sinan Krumuş 90 artı 5'te farkı ikiye çıkardı: 0-2. Şanlıurfaspor sahadan galibiyetle ayrılıp 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Bucaspor ise 1 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor