Bucaspor 1928, Mehmet Sak ve Doğan Can Otman'ı transfer etti

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, dış transferde iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde CEO Kenan Tiyanşan ve Sportif Direktör Nihat Yılmaz, Kocaelispor'dan orta saha oyuncusu Mehmet Sak ve Düzcespor'dan stoper Doğan Can Otman ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

Altay altyapısından yetişen 33 yaşındaki Mehmet, Bursaspor ve Ankaragücü ile Süper Lig deneyimi yaşadı. 2013-14 sezonunun ikinci yarısında Buca forması giyen Mehmet Sak, geçen sezon 15 maçta oynayıp, skora katkı sağlayamadı. Sancaktepe FK'da profesyonel olan 32 yaşındaki Doğan Can ise Fatih Karagümrük, Hatayspor, Erzurumspor, Kastamonuspor, Tuzlaspor, Eyüpspor, Pendikspor kulüplerinde oynadı.