Bucaspor 1928'in rakibi Beykoz Anadolu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sonunculukta bulunan Bucaspor 1928, yarın Beykoz Anadolu ile kritik bir maça çıkıyor. Takım, son 4 maçını kaybettikten sonra düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kaybedip 12 puanla sonunculuğa demir atan Bucaspor 1928 yarın kurtuluş mücadelesinde önemli rakiplerinden Beykoz Anadolu takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada Burak Akdağ düdük çalacak. Bucaspor 1928'de sarı kart cezalısı defans oyuncusu Doğan Çamlı müsabakada görev alamayacak. Buca ekibinde teknik direktör Tolga Doğantez önceki hafta oynanan Muğlaspor deplasmanı sonrası aldığı 3 maçlık ceza nedeniyle takımın başında sahaya çıkamayacak. Ligde kalabilmek için son kozlarından birini oynayacak Bucaspor bu maç öncesi 12 puanla kurtuluş hattının tek basamak üzerindeki 19 puanlı Beykoz'un 7 puan gerisinde bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
