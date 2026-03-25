Bucaspor 1928'in şansı tükeniyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sonuncu sırada yer alan Bucaspor 1928, Adana 01 FK'ya 2-1 kaybederek küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Takım, son 11 maçında sadece 2 beraberlik alarak veda turlarına başladı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalmak için çırpınan Bucaspor 1928, deplasmanda Adana 01 FK'ya 2-1 kaybederek şansını zora soktu. Bu mağlubiyetle 15 puanla sonuncu sırada kalan sarı-lacivertliler bitime 6 maç kala veda turlarına başladı. Son galibiyetini 11 Ocak 2026 tarihinde Karaman FK'yı evinde 5-0 yenerek elde eden İzmir temsilcisi, ardından oynadığı 11 müsabakada 9 mağlubiyet ve 2 beraberlik alabildi. Bucaspor kalan 6 karşılaşmada Elazığspor, Ankaragücü (D), Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Altınordu (D), Batman Petrolspor ve Karacabey Belediyespor'la (D) karşı karşıya gelecek.