Bucaspor 1928, Kastamonuspor'u konuk edecek

Bucaspor 1928, Kastamonuspor'u konuk edecek
Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, kritik maçında Kastamonuspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Tolga Doğantez, mutlaka kazanmak zorunda olduklarını vurguladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-2 kaybedip düşme hattından çıkamayan Bucaspor 1928 yarın evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Emrullah Baydar'ın yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak. 12 puanla sonuncu sırada yer alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacaklarını belirterek, "Kazanmaktan başka bir durum düşünmüyoruz. Artık bizim açımızdan her maç final niteliği taşıyor" diye konuştu.

