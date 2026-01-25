Haberler

Bucaspor 1928 dipten çıkamadı

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Kastamonuspor'a 1-0 yenilerek ligde kalma umutlarını azalttı. Son iki maçını kaybeden takım, 12 puanda kalarak kurtuluş bölgesinden uzaklaştı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Kastamonuspor'a 1-0 yenilerek dipten kurtulamadı. Son iki maçını kaybeden sarı-lacivertliler 12 puanda kalarak umut tüketti. Bucaspor 1928 bu yenilgiyle kurtuluş bölgesinde yer alan Beykoz Anadolu takımı ile arasındaki 6 puanlık farkı eritemedi. Toplam 3 galibiyet alan İzmir ekibi önümüzdeki hafta ise şampiyonluk adaylarından Muğlaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
